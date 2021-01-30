Задержана группа вышедших на одиночные пикеты новосибирцев

Полиция задержала новосибирцев, вышедших в субботу на площадь Ленина в поддержку протестующих жителей Хабаровска, сообщил блогер Тимур Ханов. Пресс-служба новосибирского МВД не смогла предоставить информацию о случившемся.

Активисты собрались на площади Ленина в 12.00 по местному времени (08.00 мск). Судя по видео, опубликованным Хановым на YouTube, они стояли в одиночных пикетах, затем несколько сгруппировались и пели песни под гитару.

«Мы стояли спокойно, в одиночных пикетах. Подъехали два автозака. Всех, кто были на площади, привезли сюда, вот в это здание», — сказала в трансляции Ханова активистка Яна Дробноход.

Новосибирцев привезли в отдел полиции №1. Точное число задержанных неизвестно — от 17 до 30. Они до сих пор находятся в здании. По данным ОВД-Инфо, Дробноход забрали в следственное управление, ей предъявят обвинение по части 1 статьи 212 УК РФ (неоднократное нарушении правил участия в акциях).

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области не смогла прокомментировать задержания. «Никакой информации не поступало», — сообщила Sibnet.ru представитель ведомства.