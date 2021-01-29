Xiaomi представила станцию дистанционной зарядки

Китайская компания Xiaomi представила станцию для бесконтактной подзарядки сразу нескольких устройств, сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Аппарат получил название Mi Air Charge. «Mi Air Charge предназначена для подзарядки "умных" часов, браслетов и других устройств», — приводит ТАСС слова Лэй Цзюня. Станция также будет использоваться для зарядки смартфона Xiaomi Mi 11.

Станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Мощность заряда составит 5 Вт.