НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi представила станцию дистанционной зарядки

Источник:
ТАСС
163 0
Фото: © Sibnet.ru

Китайская компания Xiaomi представила станцию для бесконтактной подзарядки сразу нескольких устройств, сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Аппарат получил название Mi Air Charge. «Mi Air Charge предназначена для подзарядки "умных" часов, браслетов и других устройств», — приводит ТАСС слова Лэй Цзюня. Станция также будет использоваться для зарядки смартфона Xiaomi Mi 11.

Станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Мощность заряда составит 5 Вт.

Еще по теме
Ростелеком продлил «Киберпонедельник» до конца января
Зависимость от смартфона связали с комплексом неполноценности
Акции Xiaomi рухнули после внесения ее в черный список США
Samsung представил смартфоны серии Galaxy S21
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Фишки Xiaomi
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шесть грузовиков и иномарка столкнулись под Красноярском. ВИДЕО
Сибирь 29.01.2021 13:13
Ученый объяснил щекотку в носу от горчицы
Сибирь 29.01.2021 12:31
Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих
Сибирь 29.01.2021 11:45
Могильник на месте стрельбищ в Хакасии относился к тагарской культуре
Сибирь 29.01.2021 11:17
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4424
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3482
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3183
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2689
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Актуальные темы
Дела Навального
168
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Подробности
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
114
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
60
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
55
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
Sibnet.Ru