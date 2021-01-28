Крупный склад сильнодействующего вещества накрыли в Новосибирске

Трое новосибирцев полтора года распространяли сильнодействующее вещество прегебалин, с ними рассчитывались криптовалютой, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Группа действовала в регионе на протяжении полутора лет. В ее состав входили трое жителей Новосибирской области, которые обеспечивали работу крупного межрегионального склада сильнодействующих веществ», – говорится в сообщении.

Группой руководил 25-летний житель Новолугового. Он покупал в Сети прегабалин (лекарство от эпилепсии, которое используется в качестве наркотика) и вместе со знакомым из Первомайского района фасовал на мелкие партии. Новосибирцы отправляли товар в другие регионы для дальнейшей продажи. Третья участница банды, 24-летняя жительница Новолугового, занималась фасовкой прегабалина и ведением отчетов о количестве проданного.

«Для обеспечения максимальной конспирации соучастники использовали систему электронных платежей в криптовалюте. Получив переводы от клиентов, соучастники затем их обналичивали путём конвертирования», – сказано в сообщении полиции.

В сентябре сообщников задержали. Силовики накрыли целый склад и изъяли полимерные бочки с веществом белого цвета, несколько десятков коробок, в которых хранились 200 тысяч капсул, приготовленных для отправки в другие регионы России, а также пакеты, емкости и приборы для фасовки, станок для упаковки капсул, электронные весы и другие вещественные доказательства.

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Оперативники также нашли полиграфическую продукцию с адресом интернет-магазина и логотипом продвигаемого бренда: стикеры, рекламные трафареты, визитки, листовки и объявления о наборе курьеров.

Общий вес запрещенных веществ, изъятых из оборота, составил 81 килограмм. По предварительной оценке, стоимость партии на черном рынке могла составить свыше 60 миллионов рублей. По статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере» каждому из членов банды грозит до восьми лет лишения свободы.