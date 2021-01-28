США похитили российский «Панцирь»

США похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Спецоперацию провели в июле 2020 года.

Комплекс вывезли с поля боя, в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет британское издание The Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что «Панцирь-С1» был доставлен в работоспособном состоянии.

Зенитный комплекс принадлежал Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар. Для доставки использовался американский транспортный самолет C-17A Globemaster III.

«Панцирь-С1» ливийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у России. Известно, что всего в Сирии и Ливии в последние годы было уничтожено не менее 23 российских ракетных комплексов.

Отмечается, что изучение «Панцирь-С1» американской стороной может дать полезную информацию о текущих промышленных возможностях России. Также российское оружие может использоваться на учениях.