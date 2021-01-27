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Госдума предложила печатать рубли с портретом Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Портрет президента России Владимира Путина следует разместить на пятитысячных купюрах, предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Парламентарий прокомментировал решение Минфина США печатать двадцатидолларовые банкноты с изображением чернокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников отметил, что изображение на государственных купюрах — «символ государственной политики».

«Нужно внести закон — разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — сказал Калашников в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В 2017 году в России уже предлагали печатать рубли с портретом Путина, тогда главу государства хотели поместить на банкноты номиналом 10 тысяч рублей. Центробанк предложение раскритиковал, так как по традиции на российских банкнотах изображены города.

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