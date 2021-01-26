Норильск получил нового мэра

Норильский городской Совет избрал нового мэра, им стал руководитель фракции «Единая Россия» и бывший сотрудник «Норникеля» Дмитрий Карасев, сообщается на сайте мэрии города.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку в июле из-за конфликта с краевыми властями, из-за решения проблем с лечением COVID-19 и разливом топлива на ТЭЦ-3. В отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности во время разлива топлива на ТЭЦ-3. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

Выбрать мэра в октябре у депутатов не получилось, из восьми претендентов семеро отказались. Поэтому выборы перенесли.

В этот раз на кресло мэра претендовали шесть кандидатов. 31 из 32 депутатов проголосовали за руководителя фракции «Единой России», председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству 39-летнего Дмитрия Карасева.

Биография Карасева

Карасев родился 30 марта 1981 года в Норильске. Окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» и Московскую международную высшую школу бизнеса (МИРБИС) по специальности «Менеджмент». Женат, воспитывает двоих детей.

Работал в «Регистрационной палате», ОАО «Таймыргаз» и советником замдиректора ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу и социальной политике.

Затем перешел на муниципальную службу в Норильский городской Совет депутатов, где работал помощником главы города Норильска, а с 2015 года занимал должность начальника Управления делами Норильского городского Совета депутатов. Депутат Норильского городского Совета с 2017 года.