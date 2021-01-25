Влюбленная пара подростков в Омске получила сроки за убийство матери

Суд в Омске вынес приговор паре подростков, которые с особой жестокостью убили мать, запрещавшую им встречаться, сообщило в понедельник СУ СКР по Омской области.

Преступление произошло в прошлом году в ночь на 31 декабря. Девушка и парень разозлились на ее маму, которая запрещала им общаться, и задумали убить ее. Вооружившись молотком и ножами, они дождались возвращения матери девушки с работы и напали на нее. В общей сложности женщине были нанесены около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами.

Женщина сопротивлялась: она смогла ударить парня ножом в ногу, позвонить подруге и выбраться в подъезд, где ее нашли соседи. Омичку доставили в больницу, но там она умерла.

«Подсудимые признали вину частично, подтвердив факт нанесения ударов, однако свое поведение объяснили агрессивным поведением матери девушки и тем, что они действовали в состоянии необходимой обороны», – говорится в сообщении следствия.

Следствие опровергло версию подсудимых. На момент суда парню уже исполнилось 18 лет. Его отправили в колонию строгого режима на 13 лет. 16-летней девушке дали восемь лет лишения свободы.