НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: © Sibnet.ru

Правительство Забайкалья намеревается сдерживать рост цен на муку и хлеб, договариваясь с крупными торговыми сетями и компенсируя часть затрат предпринимателям.

«Мы уже подписали соглашения с крупными торговыми сетями о регулировании цен на сахар и растительное масло. Прошу подготовить меры сдерживания цен на муку и хлеб и организовать всю необходимую работу», — цитирует пресс-служба зампреда краевого правительства Андрея Кефера.

Он также напомнил, что правительство РФ выделило дополнительные средства на компенсацию части затрат предпринимателям, которые реализуют товары первой необходимости.

Ранее Минэконоразвития Забайкалья подписало соглашения с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на два вида базовых продуктов — сахар-песок белый и масло подсолнечное. Среди сетей, подписавших соглашения — «Спутник-наш», «Забайкальский привоз», «Хороший», «Абсолют».

Торговая сеть «Караван» согласилась заморозить цену на подсолнечное масло «Злато». Цена для забайкальских торговых сетей на сахар-песок должна быть не выше 55,2 рубля за килограмм, масла подсолнечного — не выше 121 рубля за литр.

Еще по теме
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
Эксперт дал прогноз по росту цен в 2021 году
смотреть все
Забайкалье #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детские лагеря и игровые откроют в Новосибирской области
Сибирь 25.01.2021 12:59
Новосибирский аквапарк временно закрыли после конфликта арендаторов
Сибирь 25.01.2021 12:47
Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб
Сибирь 25.01.2021 12:17
Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли в Новосибирской области
Сибирь 25.01.2021 11:59
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5525
Россия представила проект авианосца «Варан»
2767
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2648
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2494
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
О самом главном
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
108
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
53