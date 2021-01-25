Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб

Правительство Забайкалья намеревается сдерживать рост цен на муку и хлеб, договариваясь с крупными торговыми сетями и компенсируя часть затрат предпринимателям.

«Мы уже подписали соглашения с крупными торговыми сетями о регулировании цен на сахар и растительное масло. Прошу подготовить меры сдерживания цен на муку и хлеб и организовать всю необходимую работу», — цитирует пресс-служба зампреда краевого правительства Андрея Кефера.

Он также напомнил, что правительство РФ выделило дополнительные средства на компенсацию части затрат предпринимателям, которые реализуют товары первой необходимости.

Ранее Минэконоразвития Забайкалья подписало соглашения с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на два вида базовых продуктов — сахар-песок белый и масло подсолнечное. Среди сетей, подписавших соглашения — «Спутник-наш», «Забайкальский привоз», «Хороший», «Абсолют».

Торговая сеть «Караван» согласилась заморозить цену на подсолнечное масло «Злато». Цена для забайкальских торговых сетей на сахар-песок должна быть не выше 55,2 рубля за килограмм, масла подсолнечного — не выше 121 рубля за литр.