Мальчик на «плюшке» вылетел в пойму Оби

Мальчик на «плюшке» улетел в пойму реки Обь, от удара он получил многочисленные травмы, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

«В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена информация о том, что 11-летний мальчик скатился на тюбинге («плюшке») в необорудованном месте и вылетел в пойму реки Оби. Он получил много травм, но врачи стабилизировали его состояние», — говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка.

В начале года на горке погибла девятилетняя девочка, она каталась на ледянке и на скорости более 40 километров в час врезалась в металлическую конструкцию. Ее 22-летняя тетя, которая толкнула ледянку, находится под следствием. Ей грозит до двух лет лишения свободы.