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Обнаружен способ зарядить телефон горячей водой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Китайского исследовательского института ракетных технологий нашли способ зарядить телефон и другие устройства с помощью горячей воды. Для подзарядки гаджета потребуется стандартная бутылка с кипятком.

Исследователи разработали тип изолированной емкости для жидкостей с термоэлектрическим чипом, способным превращать тепло воды в электричество. Никаких дополнительных источников энергии при этом не требуется, пишет РИА Новости.

Термоэлектрические устройства состоят из материалов, которые могут преобразовывать разность температур в электричество. Механизм встроен в крышку бутылки. Также он оснащен USB-портом для зарядки.

Как только в бутылку попадает 300-500 миллилитров кипятка, начинается подзарядка. Длительность процесса — примерно 20 минут, этого достаточно для зарядки смартфонов, фотоаппаратов и других маломощных приборов.

Тема: Человек и компьютер
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