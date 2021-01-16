Обнаружен способ зарядить телефон горячей водой

Ученые из Китайского исследовательского института ракетных технологий нашли способ зарядить телефон и другие устройства с помощью горячей воды. Для подзарядки гаджета потребуется стандартная бутылка с кипятком.

Исследователи разработали тип изолированной емкости для жидкостей с термоэлектрическим чипом, способным превращать тепло воды в электричество. Никаких дополнительных источников энергии при этом не требуется, пишет РИА Новости.

Термоэлектрические устройства состоят из материалов, которые могут преобразовывать разность температур в электричество. Механизм встроен в крышку бутылки. Также он оснащен USB-портом для зарядки.

Как только в бутылку попадает 300-500 миллилитров кипятка, начинается подзарядка. Длительность процесса — примерно 20 минут, этого достаточно для зарядки смартфонов, фотоаппаратов и других маломощных приборов.