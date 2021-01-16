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Windows 10 «убила» файловую систему из-за введенного символа

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Простая команда выводит из строя файловую систему Windows 10, выяснили специалисты по информационной безопасности.

Уязвимость операционной системы связана с файловой системой NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.

Отмечается, что злоумышленники могут вызвать такой сбой удаленно — команду легко замаскировать под архив, ярлык или любой другой файл. Для запуска даже не требуются права администратора.

Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, однако Microsoft пока не устранила уязвимость. Возможно, проблему решат в одном из ближайших обновлений.

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