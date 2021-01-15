Томич покусал кузбасского подростка за отказ закурить

Молодой житель Томска напал у вокзала на подростков из Кузбасса, когда те не дали ему сигарету, сообщило Сибирское управление полиции на транспорте.

По данным ведомства, на привокзальной площади к полицейским обратились двое подростков, которые приехали учиться в Томск и возвращались домой в Кузбасс из общежития. Недалеко от вокзала на них напал неизвестный.

«К нам пристал молодой человек с просьбой покурить. Я ему ответил, что я не курю, он обиделся, якобы, все люди должны курить. В ходе чего завязалась драка, в драке он укусил, видимо, бешеный очень сильно», – рассказал один из подростков.

Полицейские нашли нападавшего, им оказался 20-летний томич, который уже привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело о побоях, подозреваемому грозит до двух лет заключения.