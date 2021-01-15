НАВЕРХ

Томич покусал кузбасского подростка за отказ закурить

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодой житель Томска напал у вокзала на подростков из Кузбасса, когда те не дали ему сигарету, сообщило Сибирское управление полиции на транспорте.

По данным ведомства, на привокзальной площади к полицейским обратились двое подростков, которые приехали учиться в Томск и возвращались домой в Кузбасс из общежития. Недалеко от вокзала на них напал неизвестный.

«К нам пристал молодой человек с просьбой покурить. Я ему ответил, что я не курю, он обиделся, якобы, все люди должны курить. В ходе чего завязалась драка, в драке он укусил, видимо, бешеный очень сильно», – рассказал один из подростков.

Полицейские нашли нападавшего, им оказался 20-летний томич, который уже привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело о побоях, подозреваемому грозит до двух лет заключения.

Еще по теме
СК назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске
«Ростехнадзор» оштрафовал «НТЭК» после разлива топлива в Норильске
Тува сняла режим ЧС после землетрясения
Маршрутка вспыхнула под Омском
смотреть все
Томск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США
•
ФСИН пообещала задержать Навального
•
АвтоВАЗ показал прототип новой NIva
Подробности
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Роев ручей» показал фотографии детеныша выдр
Сибирь 15.01.2021 10:55
Пьяный новосибирец врезался в автобус во время погони
Сибирь 15.01.2021 10:45
Леха из деревни пожаловался Матвиенко на бездействие властей
Сибирь 15.01.2021 10:28
Власти Забайкалья разрешили крещенские купания
Сибирь 15.01.2021 10:25
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6304
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4693
Microsoft переработает дизайн Windows 10
3803
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3775
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США
•
ФСИН пообещала задержать Навального
•
АвтоВАЗ показал прототип новой NIva
Подробности
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
44
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
28
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20
ФСИН пообещала задержать Навального
20
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
17