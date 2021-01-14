Бизнесмен поставил красноярской больнице некачественное оборудование

Бизнесмен заменил часть поставленного по контракту медоборудования для «Красноярской краевой клинической больницы» более дешевым и некачественным, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, с апреля 2018 до августа 2019 года 39-летний бизнесмен Сергея Вакуленко отправил в «Краевую клиническую больницу» более дешевое, несоответствующее условиям государственных контрактов, и частично незарегистрированное, медицинское оборудование. Ущерб составил более 112 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Суд отправил предпринимателя под домашний арест.