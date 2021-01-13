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Смартфоны получат 200-мегапиксельные камеры

Источник:
Gizchina
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Фото: © Xiaomi

Эксперты прогнозируют появления в 2021 году сенсоров с рекордным количеством пикселей для камер смартфонов. В частности, на рынке могут появиться компактные аппараты с 200-мегапиксельной камерой.

На сегодня камеры смартфонов содержат датчики с максимальным разрешением до 108 миллионов пикселей, этот рекорд принадлежит Samsung. При этом инсайдеры утверждают, что южнокорейский гигант до конца года анонсирует передовые датчики ISOCELL.

200-мегапиксельное решение станет топовым предложением на рынке. При этом 108-мегапиксельные камеры зачастую называют 100-мегапиксельными. Поэтому на деле разрешение нового датчика Samsung должно составить 216 миллионов пикселей.

По оценке специалистов, человеческий глаз обладает разрешением около 500 миллионов пикселей. Таким образом, новые датчики для смартфонов и других компактных устройств по своим возможностям приблизятся к человеческому глазу.

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