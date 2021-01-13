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Жителям Бурятии запретили крещенские купания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор рекомендовал запретить крещенские купания в Бурятии. Но верующие смогут набрать освященной воды в храмах, сообщила пресс-служба республиканской епархии.

«В связи с предписанием Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий … крещенские купания в этом году проводиться не будут», — отметили в епархии.

Но освящение воды проведут во всех храмах епархии в канун и в сам день праздника 18 и 19 января. Каждый желающий сможет набрать освященной воды.

Аналогичные запреты ввели в Томской области и в Красноярским крае. В Забайкалье Роспортебнадзор рекомендовал запретить устраивать купели еще в декабре, но официального решения пока нет.

Разрешили окунаться в прорубь верующим в Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, в Кузбассе. Однако при купании нужно будет соблюдать противоэпидемические меры, в том числе соблюдать дистанцию в 1,5 метра. А в Иркутской области искупаться можно будет только в заливе Якоби.

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