В чем сила крещенской воды?

В Крещение в храмах освящают воду и раздают прихожанам. Для чего нужна крещенская дома, как ее хранить и можно ли использовать для ворожбы и целительства, не нарушив церковные правила?
Праздник Крещения напоминает об одном из главных событий в истории христианства. Около 2 тысяч лет на Иисуса Христа сошел Святой Дух, когда Святой Иоанн крестил его в реке Иордан. В Сочельник и в день Крещения ежегодно в храмах освящают воду, превращая ее в благодать Божью.
По церковным правилам
Набрать крещенскую воду в храмах можно 18, 19 и даже 20 января. Много жидкости не нужно, в емкость разрешено добавлять чистую воду, она будет также освящаться.
«Обращаться с водой надо как со святыней. Ни пол мыть, ни суп на ней варить не нужно», — сказал Sibnet.ru священник, председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.
После того, как воду приносят из храма домой, ей окропляют жилище. Потом хранят в темном месте, лучше если это будет недалеко от икон. Ежедневно по чуть-чуть пьют по утрам после молитвы.
«Люди, старающиеся жить по-христиански, с благоговением относятся ко святыне крещенской воде. Она не портится у таких людей в течении всего года, ее пьют и укрепляются духовно и телесно», — сказал батюшка.
Святую воду надо выпивать за год или раньше, и затем снова идти и набирать в Крещение. Выливать ее в канализацию или в землю нельзя, можно только в не попираемое ногами место, например, в цветочный горшок или реку.
Пить освященную воду, подчеркивает священник, разрешается только людям. Нельзя поить церковной святыней домашних кошек, собак и любых других животных.
Святую воду также запрещено брать для гаданий и ритуалов. Православная церковь называет любую ворожбу язычеством, а обращения к экстрасенсам — грехом.
В чем особая сила крещенской воды
Крещенская вода с точки зрения астрологии — оккультный ритуал, в котором участвуют планеты септенера, то есть Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера и Луна. Крещенская вода сильна — она насыщена энергией каждой из планет», — рассказала Sibnet.ru эзотерик и астролог Анастасия Инсалита.
Также, по словам эзотерика, крещенская вода снимает сглазы и другие негативные программы.
Мистики утверждают, что крещенская вода набирает силу от молитв тысяч верующих в этот день. Поэтому и «работает» она только у тех, кто сам в нее верит.
По мнению эзотерика Екатерины Сазоновой, в ночь с 18 на 19 января Вселенная проводит генеральную «уборку» на Земле — чинит сломанное, вымывает засоренное, разбирает по полочкам запутанное.
«Вода с полуночи 19 января приобретает особые свойства — структурировать все окружающее должном порядке», — сказала Сазонова. Поэтому помочь такая вода может практически со всем. Например, улучшить отражение в зеркале.
«В Сибири женщины протирают лицо снегом, собранным после полуночи, заодно и криопроцедура отличная. Или наберите крещенскую воду в чашку, посмотрите в свое отражение, отмечая дефекты и морщинки, после чего умойте три раза лицо руками», — предложила собеседница.
Эзотерик Маргарита Любимова согласна, что крещенская вода благотворно влияет на здоровье: «Я знаю, что некоторые врачи говорят, что употребление святой воды после сна омолаживает организм и продлевает жизнь до 95-100 лет. В это можно поверить, так как вода — один из лучших проводников информации».
Святая вода, по ее словам, поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям. К примеру, если человека, который часто болеет, регулярно поить такой водой, он будет реже простужаться.
«Самое главное правило – если вы будете просто употреблять крещенскую воду литрами, это вам не поможет, должна быть вера в очищение и исцеление», — сказала Любимова.
Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова добавила, что крещенской водой весной окропляют огороды и поля, прежде чем начать посевные работы – это помогает получить богатый урожай.
«Небольшое количество крещенской воды можно выпить перед тем, как отправиться в дальний путь или на ответственное мероприятие (перед сдачей экзамена, приемом на работу). Это помогает правильно настроиться и укрепить силу своего духа и умственные способности», — посоветовала Ахметжанова.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.