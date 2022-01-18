В чем сила крещенской воды?

В Крещение в храмах освящают воду и раздают прихожанам. Для чего нужна крещенская дома, как ее хранить и можно ли использовать для ворожбы и целительства, не нарушив церковные правила?

Праздник Крещения напоминает об одном из главных событий в истории христианства. Около 2 тысяч лет на Иисуса Христа сошел Святой Дух, когда Святой Иоанн крестил его в реке Иордан. В Сочельник и в день Крещения ежегодно в храмах освящают воду, превращая ее в благодать Божью.

По церковным правилам

Набрать крещенскую воду в храмах можно 18, 19 и даже 20 января. Много жидкости не нужно, в емкость разрешено добавлять чистую воду, она будет также освящаться.

«Обращаться с водой надо как со святыней. Ни пол мыть, ни суп на ней варить не нужно», — сказал Sibnet.ru священник, председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

После того, как воду приносят из храма домой, ей окропляют жилище. Потом хранят в темном месте, лучше если это будет недалеко от икон. Ежедневно по чуть-чуть пьют по утрам после молитвы.

«Люди, старающиеся жить по-христиански, с благоговением относятся ко святыне крещенской воде. Она не портится у таких людей в течении всего года, ее пьют и укрепляются духовно и телесно», — сказал батюшка.

Святую воду надо выпивать за год или раньше, и затем снова идти и набирать в Крещение. Выливать ее в канализацию или в землю нельзя, можно только в не попираемое ногами место, например, в цветочный горшок или реку.

Пить освященную воду, подчеркивает священник, разрешается только людям. Нельзя поить церковной святыней домашних кошек, собак и любых других животных.

Святую воду также запрещено брать для гаданий и ритуалов. Православная церковь называет любую ворожбу язычеством, а обращения к экстрасенсам — грехом.

В чем особая сила крещенской воды

Крещенская вода с точки зрения астрологии — оккультный ритуал, в котором участвуют планеты септенера, то есть Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера и Луна. Крещенская вода сильна — она насыщена энергией каждой из планет», — рассказала Sibnet.ru эзотерик и астролог Анастасия Инсалита.

Также, по словам эзотерика, крещенская вода снимает сглазы и другие негативные программы.

Мистики утверждают, что крещенская вода набирает силу от молитв тысяч верующих в этот день. Поэтому и «работает» она только у тех, кто сам в нее верит.

По мнению эзотерика Екатерины Сазоновой, в ночь с 18 на 19 января Вселенная проводит генеральную «уборку» на Земле — чинит сломанное, вымывает засоренное, разбирает по полочкам запутанное.

«Вода с полуночи 19 января приобретает особые свойства — структурировать все окружающее должном порядке», — сказала Сазонова. Поэтому помочь такая вода может практически со всем. Например, улучшить отражение в зеркале.

«В Сибири женщины протирают лицо снегом, собранным после полуночи, заодно и криопроцедура отличная. Или наберите крещенскую воду в чашку, посмотрите в свое отражение, отмечая дефекты и морщинки, после чего умойте три раза лицо руками», — предложила собеседница.

Эзотерик Маргарита Любимова согласна, что крещенская вода благотворно влияет на здоровье: «Я знаю, что некоторые врачи говорят, что употребление святой воды после сна омолаживает организм и продлевает жизнь до 95-100 лет. В это можно поверить, так как вода — один из лучших проводников информации».

Святая вода, по ее словам, поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям. К примеру, если человека, который часто болеет, регулярно поить такой водой, он будет реже простужаться.

«Самое главное правило – если вы будете просто употреблять крещенскую воду литрами, это вам не поможет, должна быть вера в очищение и исцеление», — сказала Любимова.

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова добавила, что крещенской водой весной окропляют огороды и поля, прежде чем начать посевные работы – это помогает получить богатый урожай.

«Небольшое количество крещенской воды можно выпить перед тем, как отправиться в дальний путь или на ответственное мероприятие (перед сдачей экзамена, приемом на работу). Это помогает правильно настроиться и укрепить силу своего духа и умственные способности», — посоветовала Ахметжанова.