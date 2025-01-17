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Зачем нужна святая крещенская вода

Источник:
Sibnet.ru
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Святая вода в церковной бутылке
Фото: © Sibnet.ru
Православные христиане 19 января отметят Крещение Господне, или Богоявление. С этим праздником связана традиция набирать святую воду — великую агиасму, что переводится с греческого как «святыня». Зачем нужна святая вода и какими особенными свойствами обладает крещенская вода?

Священники в Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение 19 января освящают воду особым чином, который совершается только раз в году. Некоторые уверены, что «вечерняя» и «утренняя» вода имеют разные свойства, однако церковь считает ее одинаково святой.

Зачем нужна святая вода

Согласно церковным представлениям, в результате молебна обычная по составу и изначальному происхождению вода приобретает чудесные свойства освящать и исцелять — по вере использующих ее людей.

В православной традиции принято ежедневно употреблять святую крещенскую воду утром натощак после молитвы. Однако строгих правил на этот счет нет — допустимо пить ее в любое время суток независимо от приема пищи.

Святой водой можно смазывать или обтирать больные места — делать это необходимо с молитвой. Количество неважно — хватит нескольких капель, так как для исцеления достаточно соприкосновения со святыней.

Однако важно помнить, что святая вода не является панацеей от болезней — ее действие обусловлено благодатью Божьей. Поэтому неразумно отказываться от приема лекарств в надежде на чудесные свойства агиасмы.

Кроме этого, церковь считает употребление святой воды в отрыве от полноценной духовной жизни бесполезным — считается, что она имеет силу только для тех, в ком присутствует вера, покаяние, смирение и милосердие.

Также святая вода нужна при освящении жилых домов, построек, любых бытовых предметов. Православным разрешено самостоятельно окроплять агиасмой жилище, близких людей, одежду или автомобиль. А вот животным давать святую воду бессмысленно.

Когда можно набирать святую воду

Набирают крещенскую святую воду в церкви сразу после богослужения и хранят дома. Для этого подойдет любая чистая емкость с крышкой. Запасаться в промышленных масштабах не стоит — для увеличения объема святую воду можно разбавить обычной кипяченой или проточной, своих свойств она не потеряет.

Более того, святую воду можно набирать в течение всего года — малое водосвятие совершается в храмах практически ежедневно. С точки зрения церкви, никакой разницы между крещенской святой водой и водой, освященной после 18 и 19 января, нет.

Если святая вода испортилась

Освящение не придает воде новых физических свойств, она может испортиться — например, в том случае, если емкость для нее была плохо промыта. Испорченную воду можно выливать в «непопираемое» место, по которому не ходят люди.

Допустимо вылить святую воду в реку или ручей, в цветочный горшок, в чистое место под дерево. При этом нельзя выливать агиасму в раковину или в канализацию, где святыня смешается с нечистотами.

Тема: Крещение
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