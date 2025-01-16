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Пять прорубей: места крещенских купаний в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Верующие и любители экстрима готовятся к омовению в ледяной воде на Крещение. В Новосибирске в 2025 году будет работать пять купелей. Официальные места купаний и время их работы — в инфографике Sibnet.ru.

Комфортные условия для обряда будут созданы в пяти местах. Рядом с купелями организуют парковки, места для переодеваний и приема пищи, горячее питье.

Две иордани будут открыты круглые сутки 19 января: с 00.00 по 24.00. Это купели в микрорайоне Затон на Оби и на пляже «Бумеранг» на берегу Обского моря. Остальные начнут работу утром в воскресенье.

Теплая погода внесла коррективы. Несмотря на допустимую толщину льда на реке возле Затона, людей будут пускать группами по 16-20 человек, остальные будут ждать на берегу, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС.

Места крещенских купаний в Новосибирске в 2025 году

Появление прорубей в несанкционированных местах пресекут — купание в них небезопасно. Во время предварительного объезда водных объектов сотрудники мэрии уже обнаружили и оперативно ликвидировали два несанкционированных места купания.

Теплая погода

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 18 на 19 января в Новосибирске будет от 11 до 13 градусов мороза, в пригороде возможно до минус 16. Днем прогнозируют от 8 до 10 градусов мороза. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду. Местами небольшой снег.

«Если на улице очень холодно, то люди говорят, что (окунание) легче переносить, чем в теплых условиях», — отметил Карпов.

Как подготовиться

«Нужно настроиться психологически. Если душа просит, не вижу ничего плохого», — поделился мнением о подготовке к обряду главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

Врач напомнил, что крещенские купания запрещены для людей с хроническими сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. Стоит воздержаться тем, у кого есть начальные признаки простуды. При принятии алкоголя тоже не надо лезть в холодную воду.

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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда