Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби

Женщина 1982 года рождения утонула в Гатчинском районе Ленинградской области во время крещенских купаний на реке Оредеж, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что поиски не дали результатов, при этом на месте трагедии работают водолазы. Специалисты предполагают, что нырнувшую в прорубь женщину затащило под лед сильным течением.

Канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как женщина прыгает в прорубь и сразу исчезает под водой, вслед за ней в воду на помощь бросаются ее родственники, однако безуспешно.

Православная церковь не считает крещенские купания обязательными, в этом году священники массово призывали воздержаться от посещения массовых купаний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.