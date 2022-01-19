Крещенские купания в центре России: ФОТО

Крещение Господне, которое православные отмечают 19 января, считается одним из двенадцати главных христианских праздников. В этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Кстати, крещение дословно переводится с греческого языка как «погружение в воду».
19 января, ср, 07:46
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.