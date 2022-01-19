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Крещенские купания в центре России: ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Крещение Господне, которое православные отмечают 19 января, считается одним из двенадцати главных христианских праздников. В этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Кстати, крещение дословно переводится с греческого языка как «погружение в воду».
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Зима #Фотолента #Репортаж #Религия
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west_nik

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antibacila

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D762

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