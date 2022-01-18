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Грехи и коронавирус: почему купаться на Крещение необязательно?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Россияне тысячами окунаются в праздник Крещения в ледяные купели, хотя священники и врачи настоятельно советуют этого не делать. Чем опасно купание в холодной воде и почему этот ритуал можно пропустить даже православным верующим?

Купание в купели не смывает грехи

Традиция купаться в крещенской проруби повторяет ритуал крещения святым Иоанном Иисуса Христав в Иордани. Но температура воздуха и воды в том месте, предположительно, была гораздо более комфортной, чем зимой в России, особенно Сибири. Поэтому даже священники не советуют окунаться в «иордань».

«Совсем необязательно верующему человеку идти нырять в ледяную воду. А иногда даже и нежелательно, если здоровье слабенькое. Никаких канонов мы не нарушаем, если на речку нырять не идем», — сказал Sibnet.ru священник, председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Он пояснил, что купание в проруби в Крещение вопреки распространенным поверьям не смывает грехи и не заменяет таинство причастия. Хуже всего, если ритуал помешает посетить праздничное богослужение в церкви.

«Когда мы вместо того, чтобы идти в храм на праздничное богослужение, идем купаться, тут мы нарушаем весь порядок строй христианской жизни. Трудно переоценить важность участия в богослужении в храме», — отметил священник. 

Крещенское купание и коронавирус

Врачи предупреждают, что купание в купели представляет значительный стресс для организма обычного человека, который заранее не готовил себя к этой процедуре и не закаливался.

А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, с поражением нервной системы, беременным и кормящим мамам, больным с сахарным дебетом, с обострениями хронических заболеваний, детям до шести лет данная процедура вообще противопоказана.

Не часто, но случаются смерти участников купаний от сердечных приступов. И дело не в возрасте. Так, в Бердске Новосибирской области после купания в крещенской проруби от сердечного приступа умер совсем молодой мужчина — 29-ти лет.

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Еще один опасный фактор — коронавирус. В местах переодевания и обогрева купающихся очень тяжело соблюдать социальную дистанцию. 

А при том, что в Россию проник новый и очень заразный штамм «омикрон», подобные мероприятия способны придать фору его распространению.

Некоторые города, например, Красноярск и Улан-Удэ по этой причине отказались от организации купаний. 

Или другой сценарий. На начальной стадии человек еще не знает, что он болен, но его иммунитет уже ослаблен вирусом, дополнительный стресс в виде окунания в прорубь может ухудшить течение болезни, предупреждает терапевт клиники «Здравица» Ольга Березовская.

«Нахождение в проруби более 20 секунд вызовет переохлаждения организма, это тоже сильно ослабляет иммунитет (и делает организм более подверженным заражению). Поэтому в текущей обстановке лучше воздержаться от купания в проруби, этим вы уменьшите риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Просто отметьте этот праздник с семьей», — посоветовала Березовская.

Тема: Крещение
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Отношения #Праздник #Религия
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