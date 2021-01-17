Российская армия получит первую колесную САУ

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка на колесном шасси 2С43 «Мальва» выходит на этап испытаний — она станет первой САУ на колесном шасси в отечественной армии

В 2021 году начнутся испытания самоходной установки 2С43 «Мальва», пишут «Известия» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе. Орудие новой артсистемы размещается в кузове высокопроходимого колесного тягача «Вощина». Благодаря такому решению «Мальва» способна совершать скоростные марши на сотни километров.

До недавнего времени все советские и российские гаубицы выпускались только в гусеничном варианте. По мнению экспертов, переход на подобную технику является современным трендом в мировой артиллерии, а новая установка сможет заинтересовать зарубежных покупателей отечественного оружия.

Новинка оснащена 152-миллиметровым орудием 2А64. Такое же используется сегодня на гусеничных артустановках «Мста-С». Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 километров.

Мобильность «Мальве» обеспечит вездеходное шасси Брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8 на 8. Открытая установка гаубицы без дополнительной бронезащиты или башни позволила облегчить машину. С боекомплектом в 30 снарядов ее вес составляет 32 тонн. Это на четверть легче гусеничной «Мста-С» с таким же орудием.