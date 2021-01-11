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Новосибирцы выиграли в лотерею 61 млн рублей за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Почта России

Новосибирцы выиграли на почте по лотерейным билетам около 61 миллионов рублей в 2020 году, сообщает пресс-служба УФПС по Новосибирской области.

Новосибирцы в 2020 году приобрели в отделениях Почты России более 475 тысяч счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила около 61 миллионов рублей. 

Больше всего в 2020 году повезло трем жителям области, которые стал обладателями крупных выигрышей от 1 до 2 миллионов рублей. Пять человек выиграли суммы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Чаще всего в почтовых отделениях приобретают бестиражные лотерейные билеты. Тиражные лотерейные билеты приобретаются в подарок на день рождения или к празднику, так заметный рост спроса мы наблюдаем в преддверии гендерных праздников, а также к Новому году», — сказал замдиректора макрорегиона Сибирь Денис Хижняков.

Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по ним до 10 тысяч рублей можно также в отделениях почтовой связи.

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