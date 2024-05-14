Экс-глава Всемирного банка предрек США скорый финансовый крах

Колоссальный государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут привести к финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, заявил бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки», — приводит РИА Новости мнение Малпасса.

Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году,

За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.