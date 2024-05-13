Евросоюз перешел к «экономике войны»

Евросоюз частично перешел к «экономике войны» из-за увеличения производства снарядов, которые в дальнейшем отправят Украине, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

При этом он отметил, что украинская армия в ближайшее время может столкнуться с трудностями, так как европейские политики переключают свое внимание на выборы в Европарламенте и США. Россия использует это время для продвижения вперед.

«По этой причине мы в Европе приняли решение очень существенно увеличить наши дотации в плане вооружений и снарядов», — сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV, комментируя задачи по наращиванию выпуска оборонной продукции.

ЕС поставил цель производить 2 миллиона снарядов в год, в том числе востребованного калибра 155 мм, для дальнейшей передачи их Украине. По словам еврокомиссара, нужно развивать военную индустрию Европы дальше и делать это быстрее.

15 марта Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро для наращивания производства боеприпасов в рамках развития европейской оборонной индустрии. Ожидается, что переход ЕС к военной экономике завершится к концу 2025 года.