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Евросоюз перешел к «экономике войны»

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз частично перешел к «экономике войны» из-за увеличения производства снарядов, которые в дальнейшем отправят Украине, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

При этом он отметил, что украинская армия в ближайшее время может столкнуться с трудностями, так как европейские политики переключают свое внимание на выборы в Европарламенте и США. Россия использует это время для продвижения вперед.

«По этой причине мы в Европе приняли решение очень существенно увеличить наши дотации в плане вооружений и снарядов», — сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV, комментируя задачи по наращиванию выпуска оборонной продукции.

ЕС поставил цель производить 2 миллиона снарядов в год, в том числе востребованного калибра 155 мм, для дальнейшей передачи их Украине. По словам еврокомиссара, нужно развивать военную индустрию Европы дальше и делать это быстрее.

15 марта Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро для наращивания производства боеприпасов в рамках развития европейской оборонной индустрии. Ожидается, что переход ЕС к военной экономике завершится к концу 2025 года.

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Экономика #Деньги #Оружие
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joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?