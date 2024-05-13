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Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Популярность франшиз выросла в России, такие инвестиции россияне используют в качестве замены банковским вкладам. Количество запросов на франшизы разных сфер увеличилось на 57% по отношению к показателям 2022 года.

Реальный спрос на франшизы в первом квартале увеличился на 16%, при этом популярнее всего оказались инвестиции до 1,5 миллиона рублей, пишет «Российская газета». По прогнозу экспертов, отрасль франчайзинга по итогам года вырастет на 10–12%.

Самые быстрые темпы развития сейчас демонстрируют франшизы с инвестициями до 1,5 миллиона рублей и выше 6 миллионов рублей. При этом первый вариант инвесторы рассматривают как альтернативу банковскому вкладу.

Доходность от франшизы в настоящее время выше, чем у банковских вкладов. Аналитики отмечают, что в этом сегменте для запуска небольшого бизнеса люди используют собственные накопления и очень редко прибегают к займам и банковским кредитам на его старт.

Во франшизы с инвестициями выше 6 миллионов рублей заходят уже опытные инвесторы, у которых есть другой бизнес. Таким способом они рассчитывают его диверсифицировать. Здесь инвесторам уже обычно приходится прибегать к кредитованию.

Больше всего россиян привлекают франшизы в сферах «кафе и рестораны», «красота и здоровье», «туризм», «финансы», «пункты выдачи заказов».

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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?