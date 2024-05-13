Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Популярность франшиз выросла в России, такие инвестиции россияне используют в качестве замены банковским вкладам. Количество запросов на франшизы разных сфер увеличилось на 57% по отношению к показателям 2022 года.

Реальный спрос на франшизы в первом квартале увеличился на 16%, при этом популярнее всего оказались инвестиции до 1,5 миллиона рублей, пишет «Российская газета». По прогнозу экспертов, отрасль франчайзинга по итогам года вырастет на 10–12%.

Самые быстрые темпы развития сейчас демонстрируют франшизы с инвестициями до 1,5 миллиона рублей и выше 6 миллионов рублей. При этом первый вариант инвесторы рассматривают как альтернативу банковскому вкладу.

Доходность от франшизы в настоящее время выше, чем у банковских вкладов. Аналитики отмечают, что в этом сегменте для запуска небольшого бизнеса люди используют собственные накопления и очень редко прибегают к займам и банковским кредитам на его старт.

Во франшизы с инвестициями выше 6 миллионов рублей заходят уже опытные инвесторы, у которых есть другой бизнес. Таким способом они рассчитывают его диверсифицировать. Здесь инвесторам уже обычно приходится прибегать к кредитованию.

Больше всего россиян привлекают франшизы в сферах «кафе и рестораны», «красота и здоровье», «туризм», «финансы», «пункты выдачи заказов».