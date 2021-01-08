Умер создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, сообщил его пресс-секретарь.

Трубников умер накануне, в четверг, в своем доме в Подмосковье, приводит РБК слова его пресс-секретаря. Других подробностей его смерти пока нет.

Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica (сейчас в нее входят более 55 точек в России и за рубежом). Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 миллиардов рублей.