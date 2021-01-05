НАВЕРХ

Охранники подрались с посетителями новосибирского аквапарка. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
520 2

Огромная очередь посетителей выстроилась 4 января у новосибирского аквапарка «Аквамир», охранники грубо выталкивали людей с купленными билетами на мороз.

Новосибирцы и гости города купили билеты на сайте аквапарка, но не могли попасть в здание и стояли в очереди на 30-градусном морозе. При этом охрана грубо отталкивала посетителей, которые хотели попасть в здание.

Пришедшим в 12.00 к аквапарку, сказали, что пустят их в здание только в 14.00. Деньги за билеты не возвращали, хотя были те, кто приехал в Новосибирск только на один день. При этом посетители отметили, что администрация не отвечала на звонки.

«Для вашего комфортного отдыха, вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр, увеличен штат кассовой зоны и произведена замена подрядной организации по охране Аквамира», — появилось объявление с извинениями 5 января в группе «ВКонтакте» аквапарка.


Еще по теме
Более 22 тысяч иркутян остались без электричества
Замерзающего дальнобойщика три дня спасали на трассе «Сибирь»
Данные об избиении детей в интернате проверят в Новосибирске
Потерявшийся в Новосибирске в Новый год подросток погиб
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Сибирь 05.01.2021 15:31
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Сибирь 05.01.2021 15:20
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Сибирь 05.01.2021 14:04
Массовую вакцинацию в Забайкалье начнут в 2021 году
Сибирь 05.01.2021 13:01
Самое популярное
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9455
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4880
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4113
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3789
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
6
Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID
5
Объявлен срок появления первого в России беспилотного трамвая
5
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
4
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
3