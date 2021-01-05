Охранники подрались с посетителями новосибирского аквапарка. ВИДЕО

Огромная очередь посетителей выстроилась 4 января у новосибирского аквапарка «Аквамир», охранники грубо выталкивали людей с купленными билетами на мороз.

Новосибирцы и гости города купили билеты на сайте аквапарка, но не могли попасть в здание и стояли в очереди на 30-градусном морозе. При этом охрана грубо отталкивала посетителей, которые хотели попасть в здание.

Пришедшим в 12.00 к аквапарку, сказали, что пустят их в здание только в 14.00. Деньги за билеты не возвращали, хотя были те, кто приехал в Новосибирск только на один день. При этом посетители отметили, что администрация не отвечала на звонки.

«Для вашего комфортного отдыха, вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр, увеличен штат кассовой зоны и произведена замена подрядной организации по охране Аквамира», — появилось объявление с извинениями 5 января в группе «ВКонтакте» аквапарка.