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Смартфон Samsung Galaxy A72 рассекретили до презентации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DennisM2 / Public Domain Dedication (CC0)

Южнокорейская компания Samsung в ближайшее время представит бюджетный смартфон Galaxy A72, однако его характеристики уже утекли в Сеть.

Galaxy A72 получит две версии — с поддержкой 5G и без нее. Последняя будет построена на чипсете Qualcomm Snapdragon 720G, пишет Notebookcheck. Смартфон также получит 6,7-дюймовый дисплей AMOLED-дисплей с отверстием под фронтальную камеру.

В основном блоке камеры будет четыре сенсора — на 64, 12, 5 и 5 МП. Отмечается, что версия 5G будет полностью идентична, но в ней используют другую платформу. Смартфон придет на смену популярной модели Galaxy A71.

Стоимость гаджета пока остается неизвестной. В конце 2020 года A71 на российском рынке продается за 29 тысяч рублей, новинка останется в ценовой нише бюджетных аппаратов с высокими характеристиками.

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