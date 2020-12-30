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Представлен самый дорогой смартфон Xiaomi Mi 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила лимитированную версию своего флагмана Mi 11, которая станет самой дорогой в линейке. Презентация смартфона прошла онлайн, запись доступна на сайте компания.

Модель под названием Mi 11 Special Edition является улучшенной версией флагманского смартфона Mi 11. Внешне топовый гаджет отличается от оригинального градиентной расцветкой и рифленой тыльной стороной

Также Xiaomi Mi 11 имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат поставляется в подарочной упаковке. Модель оценили в 53 тысячи рублей в пересчете на российскую валюту.

Флагманский Mi 11 был официально представлен 28 декабря. Он получил чип Snapdragon 888, 6,81-дюймовый OLED-экран с поддержкой технологии HDR10+, а также тройную камеру с ведущим сенсором разрешением 108 мегапикселей.

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