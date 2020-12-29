Полпред президента рассказал о предстоящей вакцинации в Сибири

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло сообщил, что обязательно вакцинируется от коронавируса во время прививочной кампании, к которой сейчас готовятся все регионы. Он подчеркнул, что все российские вакцины качественны и безопасны.

«Мне хотелось бы, так как я нахожусь в Сибири, вакцинироваться вакциной "Вектора", но какая вакцина придет, такой и буду (прививаться)», — сообщил Меняйло в ходе пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что вакцинироваться будет в соответствии с разработанным для администрации президента России графиком, так как относится к этому ведомству. Меняйло подчеркнул, что любая вакцина, разработанная в России, качественна и безопасна.

«Если вакцина разработана, зарегистрирована и прошла все испытания, то бояться нечего. И любая из этих вакцин востребована», — сказал полпред президента в СФО.

По его словам, до конца года в регионы поступит более 1 миллиона вакцин. Специалисты уже начали вакцинировать группы риска — врачей и волонтеров. В 2021 году кампания продолжиться. Руководству регионов нужно организовать пункты вакцинации, чтобы не было очередей. Сама вакцинация будет бесплатной и добровольной.