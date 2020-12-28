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Редкого серого снегиря сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © нацпарк «Шушенский бор»

Редкого краснокнижного серого снегиря сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

В Перовском лесничестве сфотографировали редкого для равнинной части парка серого снегиря, внесенного в приложение к Красной книге Красноярского края. В отличие от обыкновенного снегиря, у этой лесной птицы в оперении нет красного цвета. 

Основной тон оперения у самцов серый, а у самок — серо-бурый. Оперение головы сверху, вокруг клюва и глаз — черное. Маховые и рулевые перья тоже черные с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые.

Серые снегири населяют леса Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. В Горном лесничестве «Шушенского бора» они гнездятся в кедровых, лиственничных и смешанных лесах. В Перовском лесничестве отмечены лишь единичные встречи с ними летом.

Серые снегири являются довольно редкими зимующими птицами для Минусинской котловины. Чаще всего их можно наблюдать в полях-перелесках и на открытых участках вблизи водоемов, а также на границе с жилым сектором, где и были получены эти снимки.

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