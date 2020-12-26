Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области

Пассажирский рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем DAF в Черепановском районе в субботу утром, водитель автобуса погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло в субботу около 8.00 на 108 километре дороги Р-256. Автобус с пассажирами ехал по маршруту Ярки-Майское и столкнулся с грузовиком, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

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В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — 55-летний мужчина. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.