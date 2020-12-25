Морозы в Новосибирской области усилятся до -45

Морозные выходные ожидаются в Новосибирской области, ночами температуры будут опускаться ниже 40-градусной отметки, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Сегодня после прохождения холодного атмосферного фронта циклона произошло резкое похолодание по всей территории нашей области и смежных регионов», – сказал синоптик.

По его словам, ночью в Новосибирске за три часа похолодало сразу на 12 градусов. Прекратились осадки – они ушли в сторону Алтая, где в ночь на пятницу были еще довольно сильными.

«Мы ждем, что арктический холод будет дальше господствовать над территорией Западной Сибири. Морозы усилятся – пик холода, по нашим представлениям, придется на 26-27 декабря», – добавил Ягудин.

Ожидается, что в ночь на субботу температура по области опустится до 35-40, местами до 45 градусов мороза. Днем будет 25-32, местами до 37 градусов ниже нуля. Аналогичной погода будет и в воскресенье. В самом Новосибирске в выходные ночами будет 36-38, в дневные часы – 34-36 градусов холода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тарифы на такси в новогодние праздники оказались непредсказуемы

Морозы немного ослабнут в понедельник. Ночью еще будет около минус 37, в пригороде – до 41 градуса, а днем потеплеет до 21-26 градусов ниже нуля.

«Мы полагаем, что 29-30 декабря будет влиять снова атлантический циклон, который прорвется в районы Западной Сибири. Возобновятся снегопады», – рассказал собеседник.

Он уточнил, что во вторник и среду ожидается потепление до 15-20 градусов ниже нуля ночью и 12-17 градусов со знаком «минус» днем.