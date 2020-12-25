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Тарифы на такси в новогодние праздники оказались непредсказуемы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы пожаловались на подорожание услуг такси с приближением холодов и Нового года. Оказалось, что предугадать заранее праздничные тарифы теперь нельзя.

По словам жителей Новосибирска, на этой неделе из-за снегопада, а потом мороза цены на такси в популярных агрегаторах выросли примерно вдвое. Многие обвинили в подорожании проезда на такси также приближение праздников, подготовку к Новому году, ажиотаж в магазинах.

«Никакого специального праздничного тарифа у нас нет. Однако накануне Нового года и в саму новогоднюю ночь может сильно расти спрос на поездки (людям нужно добраться в гости, домой или в другое место, где они планируют отмечать праздник), а машин на линии может быть меньше обычного – не все таксисты хотят работать в это время. В совокупности это может привести к повышающим коэффициентам и более высокой, чем обычно, стоимости поездок», – сообщила пресс-служба «Ситимобил» в ответ на запрос Sibnet.ru.

Если несколько лет назад перевозчики еще формировали специальные праздничные тарифы (обычно они были двойными), то сейчас стоимость поездки на такси формируется с помощью специальных алгоритмов динамического ценообразования. Учитывают загруженность дорог, прогнозируемая продолжительность поездки, погода.

«Когда спрос увеличивается, цена может поползти вверх, поскольку задача умных алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии. На данный момент точно предсказать, как изменится цена в новогоднюю ночь, невозможно. Все будет зависеть от спроса и количества водителей на линии и других факторов, вплоть до погоды», – говорится в ответе.

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Обычно стоимость поездки на такси растет в вечернее время за несколько часов до Нового года и через несколько часов после полуночи, когда все возвращаются домой. То есть выгоднее поездки на такси будут днем 31 декабря или утром 1 января.

«Если в приложении высвечивается повышающий коэффициент, можно попытаться заказать такси спустя какое-то время (возможно, станет меньше заказов или больше машин поблизости)», – посоветовали в «Ситимобил».

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