Правильная встреча: что разозлит Быка

Крыса уступает трон Быку, который не менее привередлив к правилам его встречи. И может легко рассвирепеть, если традиции его приема не будут соблюдены. Как не нарушить правила и не навлечь гнев Быка на весь 2021 год?

Символом 2021 года, согласно китайскому календарю, будет Металлический Белый Бык. Бык — степенное, трудолюбивое животное, но при этом может быть вспыльчивым и агрессивным, если ему что-то не понравится. Поэтому, как советует восточный гороскоп, важно не столько сделать все правильно, сколько не допустить ошибок и не сделать неправильное.

Красная тряпка

Астрологи говорят, что Бык непременно оценит наряды белого, нежно-голубого, песочного, персикового, кремового, бежевого, серебристого или золотого оттенков — цветов, которые успокаивают глаз.

При этом Бык ненавидит красный, а значит облачаться в платье от алого до бардового опасно.

Забыть о семье

Идеально праздник провести в семейном кругу. Создать дома спокойную уютную атмосферу, собрать родственников и друзей. Кстати, готовиться к Новому году лучше тоже всей семьей. Вместе нарядить елку, придумать меню и праздничную программу.

Так что Бык может отомстить, если в новогоднюю ночь семье предпочесть друзей или малознакомую компанию, или рвануть в другой город.

Кричащий интерьер

Бык не любит искусственности и излишней яркости. Его раздражают красные украшения. Он предпочитает пастельные тона, цвет белого металла.

Поэтому если искусственную елку нарядить красными и золотыми шарами, Бык будет раздувать ноздри и бить копытом весь год.

Деликатесы и говядина

Бык обожает изобилие на столе, но не любит тратить лишних денег. Поэтому угощение должно быть одновременно и простым, и разнообразным. Лучше всего приготовить те блюда, которые любят в семье. А также не забывать об обилии овощей, фруктов и зелени.

Самым страшным проступком будет поедание стейка из говядины или телячьей вырезки, это грозит лишением защиты хозяина года.

Главная ошибка

Важно не забыть встретить Быка именно тогда, когда наступит его власть по китайскому календарю. «Название — год Быка и символы года придумали не в России, а в Китае. Они-то ночью 1 января будут спокойно смотреть фильмы, с чистой совестью пожевывая сочные говяжьи стейки, потому как Новый год по их, восточному календарю, наступит только 12 февраля», — сказала Sibnet.ru член союза астрологов России Юлия Богданова.

Астролог добавила, что у китайцев нет «заморочек» по цвету или оформлению праздника. Они традиционно дарят красные конверты с деньгами и изобильно накрывают стол с непременными блюдами из мяса и рыбы.

Когда приходят в гости, дарят два мандарина, а уходя, получают два других мандарина. Так они обмениваются символами финансового благополучия.

Но у жителей поднебесной есть вполне четкие правила, которые больше относятся к внутреннему и эзотерическому, чем к внешнему. «В преддверии Нового года китайцы стараются задать темп своей жизни на будущий год, как говорится: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Во время самого праздника запрещается произносить такие слова как «смерть», «потери», «убийство», «призрак» и «болезнь»», — привела примеры Богданова.

При этом есть табу на день начала нового года. Нельзя: