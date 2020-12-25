Новосибирцы резко сократили затраты на шампанское

Жители Новосибирска перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, всего 5,4 миллиона рублей – на 59% меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года, сообщается в исследовании ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД».

Жители Новосибирской области в этом году более сдержанно отнеслись к приобретению алкогольных напитков: объем продаж в специализированных магазинах в декабре практически не изменился год к году (+3%), количество транзакций уменьшилось на 5% год к году, а средний чек покупки снизился на 8%,

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В Новосибирске оборот в сегменте продуктового ритейла в декабре вырос на 7% год к году — до 1,2 миллиарда рублей, при этом количество транзакций увеличилось на 14% к прошлому декабрю.