Новосибирцы резко сократили затраты на шампанское

Жители Новосибирска перед Новым годом потратили на закупку
игристых вин, в том числе шампанского, всего 5,4 миллиона рублей – на 59%
меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года, сообщается в
исследовании ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД».
Жители Новосибирской области в этом году более сдержанно
отнеслись к приобретению алкогольных напитков: объем продаж в
специализированных магазинах в декабре практически не изменился год к году
(+3%), количество транзакций уменьшилось на 5% год к году, а средний чек
покупки снизился на 8%,
«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
В Новосибирске оборот в сегменте продуктового ритейла в декабре вырос на 7% год к году — до 1,2 миллиарда рублей, при этом количество транзакций увеличилось на 14% к прошлому декабрю.