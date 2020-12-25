НАВЕРХ

Новосибирцы резко сократили затраты на шампанское

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Новосибирска перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, всего 5,4 миллиона рублей – на 59% меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года, сообщается в исследовании ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД».

Жители Новосибирской области в этом году более сдержанно отнеслись к приобретению алкогольных напитков: объем продаж в специализированных магазинах в декабре практически не изменился год к году (+3%), количество транзакций уменьшилось на 5% год к году, а средний чек покупки снизился на 8%,

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В Новосибирске оборот в сегменте продуктового ритейла в декабре вырос на 7% год к году — до 1,2 миллиарда рублей, при этом количество транзакций увеличилось на 14% к прошлому декабрю.

Еще по теме
Черная икра из Китая становится российской из‑за системной ошибки
Матвиенко испугалась дефицита продуктов
Стоимость яиц за неделю подскочила в России
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
смотреть все
Новосибирск #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
•
ВЦИОМ рассчитал уровень одобрения Путина в 2020 году
•
Российский флот получит 14 новых атомных подлодок
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ГИБДД обозначила фатальную ошибку водителей на зимней дороге
Сибирь 25.12.2020 15:13
Новосибирцы резко сократили затраты на шампанское
Сибирь 25.12.2020 15:09
Около 20% новосибирцев решили перейти на электронные трудовые
Сибирь 25.12.2020 14:36
Скрытную выдру сняли на видео в «Красноярских столбах»
Сибирь 25.12.2020 14:05
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
34851
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7709
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6443
Шамсутдинов произнес последнее слово
3973
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
•
ВЦИОМ рассчитал уровень одобрения Путина в 2020 году
•
Российский флот получит 14 новых атомных подлодок
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
33
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
29
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27