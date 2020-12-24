Травников сделал 31 декабря выходным для новосибирцев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 31 декабря выходным днем после предложения президента Владимира Путина, сообщает правительство региона.

Путин посоветовал властям регионов поддержать идею сделать 31 декабря выходным днем, пояснив, что на федеральном уровне нельзя объявить последний день декабря выходным в такие короткие сроки.

«Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом — распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха», — сказал Травников.

До это губернатор говорил, что лукавством будет принимать решение о выходном днем, такое может быть решено только федеральным центром. При этом он посоветовал руководителям фирм отпустить 31 декабря женщин домой, чтобы они могли накрыть стол. Поле чего некоторые женщины посчитали это сексизмом.

«В шутку – могу поздравить, в первую очередь, мужчин – у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», — сказал глава региона.