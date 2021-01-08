НАВЕРХ

Ипотечникам Сибири предрекли тяжелый год

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Фото: © Sibnet.ru

Каждый девятый новосибирец с ипотечным кредитом может лишиться жилья в 2021 году. А в Республике Алтай без квадратных метров рискует остаться каждый третий ипотечник, сообщила пресс-служба Центрального агентства недвижимости. Подобные высокие риски невыплат кредитов и в других регионах Сибири.

Снижение ключевой ставки в 2020 году спровоцировало понижение ставок по розничным кредитам. Это, в свою очередь, привело к повышению спроса на покупку квартир в ипотеку. В то же время, падение доходов население привело к увеличению задолженности по кредитам.

Так, сумма долгов по ипотечным кредитам в Красноярском крае в 2020 году достигла 2,5 миллиарда рублей. Это самая большая задолженность по Сибири. На втором месте — Новосибирская область с 1,7 миллиарда, а замыкает тройку лидеров Иркутская область с (1,4 миллиарда). Самая малая задолженность — в Республике Алтай (но и населения в регионе всего 220 тысяч).

#Квадраты
Как снизить ставки по взятой ипотеке?

И несмотря на сравнительно малый объем ипотечных долгов в Горном Алтае, ситуация там самая тревожная: 32,6% от выданных сумм не возвращаются. То есть в 2021 году каждый третий ипотечник может лишиться квартиры, если не выплатит долг. 

Эксперты также прогнозируют падение спроса на ипотеку из-за увеличения стоимости кредитов и жилья. Предположительно, «ипотечный пузырь» лопнет в конце 2021 года — льготная ипотека заканчивается, а застройщики повышают цены. Они и сейчас уже подросли на 7-10%, а в перспективе могут вырасти до 15-17%.

«Вероятный возврат к старым ставкам сделает новостройки неликвидными. Вслед обрушится и вторичка, которая подтягивается к новостройкам по цене», — сообщил руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

Еще по теме
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Тува обеспечит себя стройматериалами к 2024 году
Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством
смотреть все
Сибирь #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу назвал триллером визит Путина в Сирию
•
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
•
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
•
Врач рекомендовала укрепляющие иммунитет салаты
Подробности
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
Как это работает
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
КУЛЬТГИД
Гадаем на фильмах: что ждет в 2021 году?
06.01.2021 15:27
Стоит пересмотреть: лучшие фильмы 2020 года
05.01.2021 01:18
Пять интересных сериалов, которые можно посмотреть за день
03.01.2021 14:11
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
06.01.2021 12:34
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
5273
Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»
3426
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3246
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
3074
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу назвал триллером визит Путина в Сирию
•
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
•
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
•
Врач рекомендовала укрепляющие иммунитет салаты
Подробности
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
31
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
29
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
17
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
14