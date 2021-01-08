Ипотечникам Сибири предрекли тяжелый год

Каждый девятый новосибирец с ипотечным кредитом может лишиться жилья в 2021 году. А в Республике Алтай без квадратных метров рискует остаться каждый третий ипотечник, сообщила пресс-служба Центрального агентства недвижимости. Подобные высокие риски невыплат кредитов и в других регионах Сибири.

Снижение ключевой ставки в 2020 году спровоцировало понижение ставок по розничным кредитам. Это, в свою очередь, привело к повышению спроса на покупку квартир в ипотеку. В то же время, падение доходов население привело к увеличению задолженности по кредитам.

Так, сумма долгов по ипотечным кредитам в Красноярском крае в 2020 году достигла 2,5 миллиарда рублей. Это самая большая задолженность по Сибири. На втором месте — Новосибирская область с 1,7 миллиарда, а замыкает тройку лидеров Иркутская область с (1,4 миллиарда). Самая малая задолженность — в Республике Алтай (но и населения в регионе всего 220 тысяч).

#Квадраты Как снизить ставки по взятой ипотеке?

И несмотря на сравнительно малый объем ипотечных долгов в Горном Алтае, ситуация там самая тревожная: 32,6% от выданных сумм не возвращаются. То есть в 2021 году каждый третий ипотечник может лишиться квартиры, если не выплатит долг.

Эксперты также прогнозируют падение спроса на ипотеку из-за увеличения стоимости кредитов и жилья. Предположительно, «ипотечный пузырь» лопнет в конце 2021 года — льготная ипотека заканчивается, а застройщики повышают цены. Они и сейчас уже подросли на 7-10%, а в перспективе могут вырасти до 15-17%.

«Вероятный возврат к старым ставкам сделает новостройки неликвидными. Вслед обрушится и вторичка, которая подтягивается к новостройкам по цене», — сообщил руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.