Обильный снегопад парализовал Новосибирск

Около 15 миллиметров снега выпало за сутки в Новосибирске, дорожники пытаются вывезти снег за пределы города, чтобы разгрузить движение, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

В среду вечером город сковали пробки в 10 баллов из-за снегопада, утром в четверг пробки составляют 7 баллов. По словам мэра, за сутки выпало около 15 миллиметров осадков. На уборку вышло 258 единиц техники.

«Проезжая часть на всех магистралях очищена, снег раздвинут. Вывезли за ночь 10 кубометров снега. Предстоит столько же вывезти. Трудность в том, что через сутки резкое понижение температуры ниже 30 градусов, вести уборку будет затруднительно. Техника отказывает», — отметил мэр.

По его словам, днем уборка снега идет не так интенсивно, как ночью. Он призвал граждан освободить парковочные карманы, чтобы можно было очистить их от снега.