Власти Красноярского края ввели новогодние ограничения

Правительство Красноярского края ввело ограничение на работу ряда организаций на период новогодних праздников. Работу кафе и ресторанов остановят в новогоднюю ночь, а на каникулах дети без родителей не смогут прийти в столовую, сообщил региональный оперативный штаб.

По решение правительства, до 10 января кафе рестораны и столовые будут работать с 7.00 до 21.00. С 11 января организации вернутся к прежнему режиму — с 7.00 до 23.00. А в новогоднюю ночь ( с 31 декабря по 1 января) все точки общепита закроются. Но кафе и рестораны смогут работать на доставку или обслуживать на вынос.

Детям до 14 лет без сопровождения родителей будет закрыт доступ в рестораны быстрого питания и самообслуживания на протяжении всех каникул. С 1 по 10 января запретят работу развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или развлекательным центрам, расположенным в ТЦ и в кафе.

Нельзя будет устраивать танцевальные зона в зрительных залах во время концертов. Слушать концертную программу можно будет только на зрительских местах, которые должны быть указаны сразу при покупке билета. Норма заполняемости зала остается прежней – 50% от вместимости.

Торговым объектам и аптекам рекомендовали увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря по 15 января. Запрещено проводить любые массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в том числе на придомовых территориях.

Проведение новогодних утренников разрешено только в детских садах для каждой группы индивидуально без приглашения артистов и аниматоров. На всех объектах культуры, в ТРЦ и магазинах, на рынках и ярмарках будет усилен контроль за ношением масок. Покупателей не будут допускать и обслуживать без средств индивидуальной защиты.