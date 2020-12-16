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Власти Красноярского края ввели новогодние ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Красноярского края ввело ограничение на работу ряда организаций на период новогодних праздников. Работу кафе и ресторанов остановят в новогоднюю ночь, а на каникулах дети без родителей не смогут прийти в столовую, сообщил региональный оперативный штаб.

По решение правительства, до 10 января кафе рестораны и столовые будут работать с 7.00 до 21.00. С 11 января организации вернутся к прежнему режиму — с 7.00 до 23.00. А в новогоднюю ночь ( с 31 декабря по 1 января) все точки общепита закроются. Но кафе и рестораны смогут работать на доставку или обслуживать на вынос.

Детям до 14 лет без сопровождения родителей будет закрыт доступ в рестораны быстрого питания и самообслуживания на протяжении всех каникул. С 1 по 10 января запретят работу развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или развлекательным центрам, расположенным в ТЦ и в кафе.

Нельзя будет устраивать танцевальные зона в зрительных залах во время концертов. Слушать концертную программу можно будет только на зрительских местах, которые должны быть указаны сразу при покупке билета. Норма заполняемости зала остается прежней – 50% от вместимости.

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Торговым объектам и аптекам рекомендовали увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря по 15 января. Запрещено проводить любые массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в том числе на придомовых территориях.

Проведение новогодних утренников разрешено только в детских садах для каждой группы индивидуально без приглашения артистов и аниматоров. На всех объектах культуры, в ТРЦ и магазинах, на рынках и ярмарках будет усилен контроль за ношением масок. Покупателей не будут допускать и обслуживать без средств индивидуальной защиты.

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Нет мечты и люди гаснут.А если и есть то Она сейчас недосягаема.

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Люди болеют, но к врачам идти боятся. Это раз.Тесты врут на 30% - это два.

Drronum

План будет выполнен! ... А почему на фото кладбища иностранное , наши показать стыдно? Не потриатично...

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