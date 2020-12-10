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Новогодний бюджет: подарки на 100, 200 и 500 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выбор новогодних подарков становится проблемой, когда друзей, коллег и родственников много, а денег на презенты ограниченное количество. Что можно выбрать в подарок на 100, 200 и 500 рублей, чтобы не разочаровать и не показаться жадиной?

Согласно проведенным опросам, россияне в этом году урежут новогодний бюджет на подарки, при этом многие предполагают сэкономить на презентах друзьям и коллегам. Но это совершенно необязательно, тем более, что милые презенты всегда идут на пользу отношениям как дружеским, так и рабочим.

Главное — не подходить к выбору подарков формально, например, не стоит покупать всем свечки в виде быка или снегурочки. Важно показать искреннее внимание, продемонстрировать интерес и уважение к увлечениям и вкусам одариваемого. 

Подарок за 100 рублей

Для трудоголиков. Если человек много проводит времени на работе, часто жалуется на стресс, то ему можно подарить что-то расслабляющее, например, стрессбол — мячик из вспененного полиуретана. Он подходит для упражнений на расслабление кистей рук после напряженных тренировок или для того, чтобы разрабатывать руку в качестве профилактики туннельного синдрома (свойственно для много работающих с компьютерной мышью). Такие продаются в спортивных магазинах и стоят в пределах 100 рублей.

Для сладкоежек. Большая шоколадка с орехами, банка меда-суфле или набор испеченных дома имбирных человечков — многие взрослые радуются сладким подаркам также, как дети. 

Кого-то может порадовать киндер-сюрприз, особенно если он часто вспоминал о своей коллекции бегемотиков в детстве. К шоколадному яйцу в набор можно добавить магнит с календарем на 2021 год — отдельно такой сувенир будет смотреться одиноко, а в комплекте вполне удачно.

Для ухоженных. Выбор косметических средств огромен, и даже недорогие крема выпускают в красивых упаковках, поэтому можно поискать в магазинах косметики и гипермаркетах, аптеках крем для рук с красивым дизайном или универсальную маску для лица. 

Можно сделать акцент на любимом ингредиенте, например, одариваемый обожает запах малины или кокоса, тогда крем или маска с этим ароматом его точно порадуют.

Фото: © Sibnet.ru

Также можно купить красивую баночку соли для ванн или бомбочек. Они всегда выглядят красиво и понравятся тем, кто любит такие штучки.

Для мечтательных. Простой, но нужный подарок всем, кто наряжает елку. Набор елочных шаров любимого цвета или один шар, но со смыслом, например, в виде домика с пожеланием переезда в новом году или с изображением символа года для создания коллекции. Спустя годы друг или знакомый, вешая шарик, будет вспоминать о дарителе.

Киноманам. Кино окончательно переходит в разряд домашних развлечений. Можно подарить подписку на месяц в онлайн-кинотеатре. Например, в сервисе Wink за 99 рублей можно приобрести абонемент «Киноман» на месяц, чтобы смотреть кино и сериалы все январские каникулы.

На 200 рублей

Для гостеприимных. Если одариваемый — фанат чаепитий, любит принимать гостей, то маленькая, красивая коробочка с ароматным напитком будет к месту. Но стоит заранее узнать предпочтения — зеленый или черный, с добавками или без, любит ли бергамот или мяту.

Для гаджетозависимых. У каждого есть смартфон, и он постоянно требует аксессуаров. оригинальные чехлы, наушники могут порадовать и девушку, и парня. Если коллега или друг постоянно спрашивает у всех зарядку, то можно вручить ему такой полезный презент. Подобные вещи всегда можно найти со значительными скидками в онлайн-магазинах.

Для теплолюбивых. Набор из теплых носков и небольшой милой свечки — уютный подарок для домоседов.  

Фото: © Sibnet.ru

Носки могут быть с рождественским принтом или однотонные шерстяные. А свечка, если впишется в бюджет, должна источать приятный для человека аромат.

Для культурных. Художественную бумажную книгу можно купить на распродаже или в магазине фиксированных цен. Выбирать стоит любимого автора или жанр. Популярные сейчас научно-популярные книги подойдут в подарок тем, кто этим интересуется. Бумажный вариант можно заменить на электронную версию книги — это дешевле и практичнее, особенно если у одариваемого есть электронная книга.

Для правильных. Универсальный подарок — многоразовая маска для лица. Можно найти выкройку в интернете, купить ткань и сшить. Дизайн при этом стоит ограничивать только чувством юмора получателя. Или можно найти оригинальные готовые маски в интернет-магазине, и подобрать для каждого в рабочем коллективе. 

На 500 рублей

Для активных. Брелок с миниатюрным ножом, открывашкой для бутылок и консервов и отверткой хороши для любителей отдыха на природе, рыбаков и даже дачников. Главное быть уверенным, что у человека нет подобного приспособления.

Для малознакомых. Подобрать малознакомому человеку хороший подарок трудно, но возможно. В праздник это может быть хорошая бутылка вина или шампанского. Если бюджет позволит, к ней можно докупить плитку черного шоколада или полкило мандаринов. 

Для тех, кто следит за здоровьем. Дефицитный в этом году витамин D — капсулы солнца — можно подарить человеку, который пристально следит за здоровьем, и регулярно принимает витамины. В аптеках в пределах 500 рублей есть довольно богатый ассортимент красочных упаковок.

Для путешественников. Любители заграничных поездок в этом году оказались ограничены в исполнении своих желаний. Им можно собрать корзину с экзотическими фруктами — кокос, личи, рамбутан и другие. Но важно выбрать неиспорченные, красивые, спелые плоды, а также заранее узнать, нет ли у одариваемого аллергии и что из экзотики он не любит.

Для творческих. Раскраска-антистресс, набор для рисования по номерам — хороший подарок для тех, у кого руки растут из правильного места. Презент можно сделать более точным при достаточных знаниях о хобби друга, например, конкретные краски, набор кисточек или нужный резак.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...