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Неожиданно много людей с антителами к коронавирусу нашли в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кузбасские медики, начав вакцинацию от коронавируса, обнаружили, что большое количество людей уже имеют антитела к этому заболеванию, сообщил председатель комитета по здравоохранению парламента Кузбасса Глеб Колпинский во вторник.

«Мы поставили 300 вакцин. <...> К нам сейчас пошли неорганизованные группы — это, в частности, несколько школ, МЧС. И у них выявляется от 30% до 75% уже имеющих антитела. Люди переболели бессимптомно. Пока это не очень репрезентативно, количество не очень большое, но для докторов это сейчас удивительно», — цитирует «Интерфакс» Колпинского.

По его словам, отмечены случаи, когда на вакцинацию приходит группа из 23 человек, но оказывается, что у 17 из них уже есть антитела.

«Или 89 человек — одна организованная группа, у 69 из них есть антитела. То есть нам для прививок остается немного народа. Первое слово можно говорить уже, значит, о начале формирования группового иммунитета, но в целом мы, конечно, посмотрим, что будет дальше при вакцинации», — подчеркнул он.

Всего, по данным на вторник, в Кузбассе зарегистрировано 23525 заразившихся коронавирусом, 20044 человека уже выздоровели.

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