Красноярская девушка перенесла сложную операцию после спасения кота

Зуб кота застрял в пальце красноярской девушки, которая спасала кота от собак, врачам пришлось делать сложную операцию по извлечению зуба, сообщил завотделением микрохирургии и пластической хирургии Красноярской краевой больницы Вадим Кеосьян.

По его словам, девушка на улице увидела, как четыре собаки напали на неизвестного крупного кота. Она отогнала собак, подняла кота, а тот вцепился зубами в палец и не отпускает. Девушка разжала ему челюсти и повезла в ветеринарную клинику.

Выяснилось, что кот смертельно ранен и его пришлось усыпить. Укушенный палец стал болеть и плохо разгибаться. На рентгеновском снимке в пальце обнаружили инородное тело и в поликлинике летом попытались его удалить, но не нашли.

«Приходит на прошлой неделе девушка ко мне на прием, палец не разгибается, смотрю рентген, а там – зуб! Да так глубоко расположен – под сухожилиями и ладонной связкой сустава», — написал в Instagram Кеосьян.

Кроме удаления зуба, пришлось отсечь ладонную связку сустава и насильно его разогнуть, а также сделать Z-пластику рубца, чтобы он не стягивал палец.