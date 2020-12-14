Кинотеатры и фудкорты откроют в новосибирских ТЦ

Новосибирские власти решили открыть кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах, при этом залы должны быть заполнены только на половину, сообщает правительство региона.

Власти решили открыть фудкорты и кино в ТЦ с понедельника. На фудкортах в зоне обслуживания одновременно не должно находиться более 50 человек, посадку необходимую осуществлять из расчета не менее 4 квадратных метров на человека.

Залы кинотеатров должны заполнить лишь наполовину. Все эти учреждения после открытия будут проверять, соблюдается ли дистанция и рассадка.

Во второй половине декабря люди активно закупают подарки и продукты в торговых центрах, а на январских выходных ходят в кинотеатры и на фуд-корты.