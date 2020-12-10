Аллергия на мандарины и шоколад оказалась ложной

Высыпания на коже и зуд после употребления мандаринов и шоколада не являются аллергическими реакциями. На самом деле это дерматит, который возникает из-за переизбытка гистамина, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Большая часть тех реакций, которые встречаются из-за употребления той или иной пищи, это вовсе не аллергии, а псевдоаллергические реакции. У нас обычно считают, что если на коже какая-то сыпь появилась, то это обязательно аллергия. На самом деле чаще это дерматит», — цитирует медика «Ридус».

По словам специалиста, норма потребления содержащих гистамин продуктов у всех разная, однако в любом случае следует соблюдать определенную норму. Помимо мандаринов и шоколада гистамин также содержится в арахисе, зеленом горошке, фасоли.

Ложная аллергия из-за них этих продуктов может возникать у абсолютно здорового человека, но важно не путать ее с настоящей аллергической реакцией, которая вызвана сбоем иммунной системы, подчеркнул Болибок.