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Больше ста рабочих красноярского месторождения остались без зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Роснефть»

Более ста вахтовикам-рабочим на Тагульском месторождении не платили зарплаты с сентября, предприятия задолжали им 7,5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

По предварительным данным, 117 работников подрядных организаций ООО «Главэнергомонтаж», «МК Групп», «Газхиммонтаж» не получили зарплату за сентябрь и октябрь. Общая сумма долга превысила 7,5 миллионов рублей.

Рабочие начали забастовку, многие хотят уехать домой, но бояться, что им не выплатят задолженность. Они жалуются, что в такой ситуации нет средств на выплаты по кредитам, на содержание семьи.

Подрядные организации зарегистрированы в Санкт-Петербурге и известны как подрядчики «Роснефти» (ее дочка «РН-Ванкор» разрабатывает месторождение). Прокуратура Игарки направит итоги проверки в прокуратуру северной столицы, чтобы через суд восстановить права работников.

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