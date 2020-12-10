Больше ста рабочих красноярского месторождения остались без зарплаты

Более ста вахтовикам-рабочим на Тагульском месторождении не платили зарплаты с сентября, предприятия задолжали им 7,5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

По предварительным данным, 117 работников подрядных организаций ООО «Главэнергомонтаж», «МК Групп», «Газхиммонтаж» не получили зарплату за сентябрь и октябрь. Общая сумма долга превысила 7,5 миллионов рублей.

Рабочие начали забастовку, многие хотят уехать домой, но бояться, что им не выплатят задолженность. Они жалуются, что в такой ситуации нет средств на выплаты по кредитам, на содержание семьи.

Подрядные организации зарегистрированы в Санкт-Петербурге и известны как подрядчики «Роснефти» (ее дочка «РН-Ванкор» разрабатывает месторождение). Прокуратура Игарки направит итоги проверки в прокуратуру северной столицы, чтобы через суд восстановить права работников.