Сильное землетрясение у Байкала испугало жителей двух регионов

Землетрясение интенсивностью 7,6 балла произошло в Кабанском районе Бурятии. Сила подземных толчков республике, а также в соседней Иркутской области, разбудила и испугала многих жителей регионов.

Землетрясение на Байкале происходит постоянно, так как озеро расположено в Байкальской рифтовой зоне. Но, по данным Байкальской геофизической службы, жертв землетрясений за последние столетия не было, также как и крупных разрушений.

В четверг в 5.44 по местному времени (00.44 мск) произошло очередное землетрясение. На территории Иркутской области, а также в столице Бурятии Улан-Удэ ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов.

«Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Но сила подземных толчков разбудила и испугала многих жителей двух регионов: «весь дом трясло», «послышалось шуршание, а потом раскачивало как в лодке», «два раза в один год землетрясение, по-моему, это перебор», «я никогда в жизни так не пугалась», «2020-й, заканчивайся уже».

Предыдущее землетрясения возле Байкала силой 8 баллов в эпицентре, которое ощутили жители Иркутской области и Бурятии, произошло в конце сентября. Без света осталось 360 домов в Иркутской области. Жертв и разрушений не было.