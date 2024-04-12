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Массовую эвакуацию объявили в Оренбурге из‑за паводка

Источник:
Sibnet.ru
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Паводок в Оренбурге
Фото: © пресс-служба мэрии Оренбурга

Власти Оренбурга объявили массовую эвакуацию из-за опасной паводковой ситуации, сообщил мэр города Сергей Салмин.

«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143», — написал Салмин в своем телеграм-канале.

Мэр призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок.

Салмин напомнил, что с собой нужно взять документы, лекарства, вещи первой необходимости. «Немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время», — призвал мэр.

Правительство Оренбургской области утром в пятницу, 12 апреля сообщали, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка.

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