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Глава Бурятии назвал задержание зампреда «неприятной ситуацией»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: глава Бурятии Алексей Цыденов © пресс-служба правительтсва Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал задержание зампреда правительства республики по экономическому развитию Алексея Мишенина, назвав ситуацию «крайне неприятной».

«Сегодня новость дня — задержание Мишенина Алексея Сергеевича, крайне неприятная ситуация. … Претензии, которые ему предъявляются, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — сообщил глава Бурятии на своей странице в Facebook.

Силовики задержали заместителя председателя правительства Бурятии Мишенина во вторник. По данным пресс-службы правительства, в кабинете чиновника провели обыски сотрудники ФСБ.

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По словам Цыденова, хотелось бы, чтобы в итоге выяснилось, что Мишенин «ни при чем и оказался чист». «Если он конечно в итоге преступил закон… Перед законом все равны, будет конечно, очень неприятно», — резюмировал руководитель региона.

Мишенин начал карьеру на Новосибирском авиаремонтном заводе в должности инженера. В 2011 году назначен на должность директора предприятия. В 2015 году его назначили на пост министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году — на должность зампреда по экономическому развитию республики.

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